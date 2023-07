La Grande-Bretagne veut examiner de plus près le nouveau rachat d’Adobe

Avec Figma, Adobe s’emparerait d’un important concurrent, ce qui pourrait s’avérer néfaste pour l’innovation, selon le régulateur britannique CMA.

L’éditeur de logiciels Adobe avait annoncé ce rachat en septembre de l’année dernière et se disait prêt à débourser 20 milliards de dollars pour Figma. Cette dernière produit une plate-forme de conception web et est spécialisée en outils permettant aux concepteurs de sites de collaborer en temps réel. Il en résulte que Figma est aussi un concurrent pour le logiciel de webdesign d’Adobe.

Et c’est précisément ce qui complique le rachat, selon la Competition and Markets Authority (CMA), le régulateur britannique à la consommation. Ce dernier souhaite à présent lancer une enquête approfondie sur le sujet. Précédemment déjà, des régulateurs tant en Europe qu’aux Etats-Unis avaient indiqué vouloir examiner cet accord de plus près, pour être certains que la concurrence dans le secteur ne s’en trouvera pas diminuée.