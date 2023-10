La firme informatique S3S s’empare de l’entreprise télécom Mercuron

Server Storage Solutions BV (S3S), fournisseur de solutions de stockage et de serveurs, rachète Mercuron. Cette entreprise de télécommunications basée à Eke, en Flandre Orientale, est spécialisée dans le renforcement des réseaux indoor 4G et 5G, d’ASTRID et des liaisons radio sur de longues distances.

En tant que firme IT, S3S se concentre sur les solutions sophistiquées de stockage et de serveurs. Outre son siège belge de Nazareth, l’entreprise possède des filiales aux Etats-Unis, en Bulgarie et en Tchéquie. ‘En unissant nos forces à celles de Mercuron, nous pourrons désormais offrir un service encore meilleur et plus étendu aux clients’, déclarent Christophe Dekeukeleire et Roel De Frene, directeurs de S3S. D’autant plus que de nombreux clients de S3S utilisent déjà Edge Computing pour leur traitement de données.

Réseau de partenaires certifiés

Par ce rachat, Dekeukeleire et De Frene visent à préparer Mercuron au marché international et en même temps à créer un réseau de partenaires locaux certifiés. Le groupe d’investissement Gumption quittera les activités de Mercuron, tandis que le coactionnaire Bracke Xavier restera à bord. Les détails financiers du rachat n’ont pas été divulgués.