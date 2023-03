La firme de sécurité Approach absorbe son homologue Secubear

En rachetant cette jeune pousse, l’entreprise de Louvain-la-Neuve entend étoffer sa gamme.

Secubear existe depuis 2019 et prodigue des conseils axés sur la sécurité des données. L’entreprise opère au départ de la Belgique et du Danemark. A présent, elle tombe entre les mains d’Approach, elle-même active depuis 2001 et disposant de filiales à Louvain-la-Neuve, Anvers et à Genève en Suisse.

Approach est dirigée par David Vanderoost. Elle occupe aujourd’hui plus de cent personnes et réalise un chiffre d’affaires supérieur à dix millions d’euros. Suite à ce rachat, Jeremy Agenais, partner et consultant chez Secubear, devient sales director chez Approach.