La branche belge du recruteur IT Blake & Partners rachetée par Pauwels Consulting

Pauwels Consulting rachète la branche belge de son homologue en faillite Blake & Partners. Tant le personnel existant que les collaborateurs indépendants sont également repris.

Les problèmes s’accumulent depuis un certain temps déjà chez Blake & Partners, une firme qui propose sous les appellations Fuse Engineering et EyeTech Solutions des profils IT et d’ingénierie sur une base freelance aux entreprises. Blake & Partners avait auparavant demandé à être protégée via la procédure d’organisation judiciaire auprès du tribunal de l’entreprise d’Anvers, mais le 13 février, ce dernier a déclaré la branche belge en faillite.

A peine une semaine plus tard, la curatrice Nathalie Vermeersch confirme à Data News que la firme peut redémarrer ses activités dans le giron de Pauwels Consulting. Cette entreprise reprend en effet l’ensemble de la division belge, y compris une partie des salariés fixes et 177 sous-traitants, dont quelque 130 travaillant à titre permanent.

Data News avait précédemment appris que Pauwels Consulting était en pourparlers avec la curatrice, mais l’accord n’a été formellement conclu que mercredi soir. ‘Un accord incluant la banque a été trouvé en une semaine. Cela nous permettra de conserver autant de contrats que possible, tant au niveau des clients qu’à celui des freelances qui travaillent pour eux’, déclare la curatrice Vermeersch à notre rédaction. ‘Leur contrat subsistera, seule la partie contractante changera.’

Le mois perdu largement compensé

En principe, les freelances qui travaillaient via Blake & Partners, ne seront pas payés pour le mois de janvier. Notre rédaction a cependant appris de source fiable qu’on leur avait dit que Pauwels Consulting était prête à verser septante pour cent des montants de leurs factures impayées, même s’ils ne travaillaient pas à l’époque pour leur nouveau partenaire de consultance. Par contre, il est nécessaire pour eux de travailler pour Pauwels Consulting pendant au moins douze mois.

Blake & Partners possède également une succursale néerlandaise. La faillite y a été déclarée le 11 février 2025, mais aucun repreneur n’a encore été trouvé.

Blake & Partners est une homologue de Pauwels Consulting. Cette dernière se concentre sur les consultants en informatique, sciences de la vie, aérospatiale et ingénierie, entre autres, et a réussi à croître considérablement ces dernières années grâce à des rachats, plus d’une fois d’acteurs contraints de fermer. L’entreprise compte désormais trente bureaux dans dix pays européens et a réalisé un chiffre d’affaires de 175 millions d’euros en 2023.