InviteDesk s’empare de son concurrent Halito!

Ces deux entreprises éditent des logiciels pour le secteur événementiel et vont désormais fusionner. Leurs produits continueront de co-exister temporairement.

InviteDesk est depuis 2018 l’entreprise de Jan Heiremans, Matthias Goossens et Mark Van der Kinderen et accroît l’efficience des processus entourant un événement. En 2020, elle a enregistré un chiffre d’affaires d’un demi-million d’euros et en 2021 de 700.000 euros. Elle ambitionne de croître sur le plan international.

De son côté, Halito! est active depuis 2010 et a été fondée par Bart van Zele. Elle aussi se concentre sur le support d’événements petits et grands.

La fusion des deux entreprise générera, selon InviteDesk, une clientèle complémentaire répartie dans 13 pays. ‘Grâce à cette fusion, nous disposerons au Benelux d’une évidente position de numéro un du marché. A partir de là, nous voulons renforcer encore cette position au Benelux et miser parallèlement sur une croissance plus rapide et plus efficiente au niveau international’, déclare Mark Van der Kinderen.

Temporairement, Halito! et InviteDesk continueront de proposer séparément leurs marques et produits. Des synergies seront toutefois envisagées. ‘Si nous examinons les plates-formes, nous constatons une importante part de fonctionnalités identiques, même si chaque plate-forme a sa propre approche’, précise Jan Heiremans. ‘Dans les mois à venir, nous passerons en revue ce que nous pouvons apprendre l’une de l’autre, afin de renforcer nos solutions auprès des clients.’ L’entreprise fusionnée occupera désormais 19 personnes.