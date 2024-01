Insight absorbe SADA, un Google Cloud Partner

L’intégrateur de solutions Insight Enterprises a finalisé l’acquisition de SADA, un cabinet-conseil américain spécialisé dans la technologie cloud et les opérations commerciales dans le nuage. SADA a également été six fois Google Cloud Partner of the Year.

L’expertise et l’envergure de SADA devraient renforcer davantage l’offre cloud d’Insight. ‘Nous serons désormais mieux à même de servir les clients opérant dans plusieurs nuages et d’adopter plus rapidement des technologies très demandées comme GenAI’, déclare Dee Burger, directeur général d’Insight North America. Son entreprise continuera de se concentrer sur les segments de croissance les plus importants du marché, à savoir le cloud, les données, l’IA, la cybersécurité et la périphérie (‘edge’).

Fournisseur multicloud

Depuis 2000, SADA aide les clients dans les secteurs des soins de santé, des médias, du divertissement, de la vente au détail, de l’industrie et du grand public. L’entreprise dispose d’équipes de vente et de support client depuis des bureaux situés en Amérique du Nord, en Inde et en Arménie. SADA possède dix spécialisations Google Cloud et a été reprise quinze fois déjà dans la liste des 5.000 entreprises privées américaines à la croissance la plus rapide.

Par ce rachat, Insight, désormais enregistrée comme fournisseur multicloud, accueillera quelque 850 professionnels spécialisés dans l’écosystème Google Cloud. Insight emploiera désormais plus de 14.500 personnes dans 26 pays.