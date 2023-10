IBM s’empare de Manta Software

IBM a racheté la plate-forme de données et d’IA Manta Software. La firme souhaite ainsi renforcer encore ses autres outils autour de Watson.

Manta – fondée en 2016 et basée à Prague – aide les entreprises à mieux comprendre leurs environnements de données en leur fournissant une vision étoffée des flux de données, sources, transformations et dépendances. En leur proposant une piste d’audit, Manta peut aider les entreprises à découvrir et à anonymiser des données sensibles, afin de réduire le risque d’exposition et d’infractions à la réglementation.

Selon IBM, les capacités de traçage des données de Manta contribuent à accroître la transparence au sein de watsonx, afin que les entreprises puissent déterminer si les données correctes ont été utilisées pour leurs modèles et systèmes d’IA, d’où elles proviennent, comment elles ont évolué et s’il existe des divergences dans les flux de données.

IBM envisage notamment des opportunités dans watsonx.ai, watsonx.data et watsonx.governance. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.

IBM et Manta collaborent dans ce domaine depuis juin 2022 et proposent déjà des possibilités intégrées au sein des capacités d’IA et de gouvernance des données d’IBM. Parmi les clients de Manta, on trouve des marques telles que T-Mobile, BMO, JB Hunt et SCP Health.

Le rachat de Manta représente la huitième acquisition d’IBM en 2023. Depuis qu’Arvind Krishna en est devenu CEO en avril 2020, IBM a repris plus de 30 entreprises, renforçant ainsi ses capacités de cloud hybride et d’intelligence artificielle (IA).

En collaboration avec Dutch IT-Channel.