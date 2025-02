HP s’empare de Humane et renonce à l’AI Pin

HP a racheté une partie de la start-up d’IA en difficultés Humane. C’en est fini aussi du wearable AI Pin de cette dernière.

L’IA Pin de Human avait été lancé en avril de l’année dernière et était destiné à être un successeur possible du smartphone. L’appareil pouvait se fixer à la chemise comme une broche (assez lourde), et pouvait être commandé par la voix ou par des gestes. Cependant, le Humane Pin était assez cher avec un prix d’achat de 699 dollars et un montant d’abonnement mensuel de 24 dollars. Qui plus est, la plupart des tests ne se montraient guère enthousiastes envers l’appareil et sa facilité d’utilisation.

Il était donc inévitable que Humane soit rachetée assez rapidement. En juin 2024 déjà, l’agence Bloomberg révélait que l’entreprise cherchait un acheteur pour quelque 750 millions à 1 milliard de dollars. HP aurait été l’un des candidats intéressés à l’époque, mais cela n’avait jamais été confirmé.

HP annonce à présent avoir racheté des composantes de Humane. Il s’agit du système d’exploitation CosmOS, d’une partie du personnel d’ingénierie de l’entreprise et de ‘plus de 300 brevets et demandes de brevets’, selon un communiqué de HP. Le géant de la technologie débourse finalement 116 millions de dollars dans ce but.

Le rachat met également fin à tout support pour l’IA Pin. L’appareil ne sera plus vendu, et les exemplaires existants ne pourront plus accéder aux serveurs de l’entreprise à partir du 28 février, ce qui signifie qu’ils ne pourront plus passer d’appels, envoyer des messages, répondre aux questions d’IA ou utiliser leur stockage cloud. Humane conseille aux utilisateurs de stocker ailleurs leurs photos, vidéos et notes avant cette date, car toutes les données seront également supprimées.