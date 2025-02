Eurofiber s’empare d’Arcadiz, un spécialiste louvaniste de la connectivité  

Eurofiber a racheté la totalité d’Arcadiz pour un montant non divulgué. L’entreprise devient ainsi un pilier stratégique au sein du groupe réseautique, mais la marque disparaît.

Arcadiz existe depuis 1999 et se concentre sur la connectivité critique pour les entreprises. La firme a été fondée par Jos Vermeylen et Marc Vandeputte, qui en détiennent ensemble quelque nonante pour cent des actions. Aujourd’hui, elle est dirigée par Kris Warreyn et emploie 38 personnes. L’année dernière, elle a célébré son 25ème anniversaire.

‘Le rachat d’Arcadiz s’inscrit dans la stratégie de croissance européenne d’Eurofiber visant à répondre aux besoins plus complexes des clients, à étendre davantage notre réseau et à accroître nos compétences techniques, conformément à notre stratégie de réseau numérique ouvert’, déclare Hans Witdouck, CEO d’Eurofiber Belgium.

Les deux entreprises collaborent depuis un certain temps déjà. La firme rachetée sera intégrée à Eurofiber au cours des 6 à 12 prochains mois. Par la suite, elle deviendra une troisième spécialisation de l’entreprise en plus des centres de données et de la connectivité (incluant l’accès Ethernet, la connectivité cloud, la fibre noire, etc.).

Connectivité et solutions spécifiques

Arcadiz se focalise également sur la connectivité, mais se distingue par des ‘private customer networks’, des réseaux de clients sur mesure. ‘Notre force réside dans les solutions spécifiques pour les grandes entreprises, qui ont besoin à la fois de connectivité et de tels réseaux’, affirme Kris Warreyn, CEO d’Arcadiz, à Data News. ‘Pensez à deux trajets physiques pour l’accès au réseau, avec la même latence tardive.’

C’est en partie pour cette raison que tous les collaborateurs resteront en place. ‘Les compétences de nos collaborateurs sont un élément important du rachat. Les descriptifs de fonction et le contenu peuvent changer quelque peu, mais l’intention est d’impliquer tout le monde dans l’entreprise’, explique Warreyn.

Le rachat signifie cependant la fin de la marque Arcadiz d’ici un à deux ans. Aucune date précise n’a encore été fixée, mais l’objectif est que l’entreprise acquise navigue sous pavillon Eurofiber après l’intégration.

Cela signifie en outre qu’il n’y a pas encore de plan de carrière clair pour Warreyn, qui dirige Arcadiz depuis l’été 2021: ‘Je resterai certainement encore six mois pour superviser l’intégration, après quoi nous verrons s’il y a des opportunités au sein du groupe ou pas.’