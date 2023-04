ESC s’empare de la firme néerlandaise Qexpertise

L’éditeur belge de logiciels ESC effectue ainsi ses premiers pas sur le marché néerlandais.

Qexpertise est spécialisée dans les applications d’Exact Software. A l’aide notamment de Microsoft Dynamics 365 Business Central et de TRIMIT, l’entreprise cible en outre les organisations dans les domaines de la mode et du meuble. La firme ESC de Flandre Orientale opère dans un secteur similaire et se focalise sur les logiciels professionnels de Microsoft et d’Exact.

Qexpertise occupe quarante personnes, et ESC quelque 200. Le directeur général Pieter Jan Petermeijer continuera d’assurer la responsabilité du management chez Qexpertise et devient actionnaire d’ESC Holding. L’une des raisons principales du rachat consiste pour ESC à effectuer ses premiers pas aux Pays-Bas. Au milieu de l’année dernière, l’entreprise avait été rachetée par la société d’investissement belgo-néerlandaise Capital A. Le mois passé, elle avait aussi repris son homologue SDE située à Lochristi.

En collaboration avec Dutch IT Channel.