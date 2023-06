ESC absorbe la néerlandaise Advisie

L’entreprise gantoise ESC effectue un nouveau rachat aux Pays-Bas, où elle possède désormais 150 spécialistes technologiques.

Advisie est une entreprise occupant 110 personnes et disposant de bureaux à Eemnes, Delft et Eindhoven. En avril, elle avait elle-même racheté la firme Qexpertise située à Veenendaal. A présent, le duo opère conjointement. Pour sa part, ESC existe depuis 1999 et a depuis mi-2022 Capital A comme actionnaire principal.

ESC se focalise entre autres sur les logiciels professionnels. A l’entendre, elle est le principal acteur Exact au Benelux et est un partenaire de Microsoft. Elle propose aussi des postes de travail modernes et du commerce électronique. En plus du Benelux, l’entreprise possède aussi des bureaux au Portugal. La division néerlandaise sera désormais dirigée par Maritha van Klink-Doorn, Director Marketing & Strategy chez Advisie, et par Pieter Jan Petermeijer, PDG de Qexpertise. Quant à la holding ESC, elle est dirigée par le CEO Benny Van Hyfte.