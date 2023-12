Dynapps, partenaire d’Odoo, s’empare de la wallonne LogicaSoft

Dynapps, un important partenaire d’implémentation ERP d’Odoo en Europe, a absorbé LogicaSoft, un acteur wallon dans le domaine des logiciels LIMS d’Odoo. Il s’agit là du deuxième rachat stratégique de l’entreprise anversoise, qui avait repris la néerlandaise Alpiek en octobre.

En effectuant ce rachat, Dynapps renforce sa position de partenaire leader en implémentation d’Odoo. L’entreprise peut désormais s’appuyer sur quelque 350 références, 7.750 utilisateurs actifs et 135 collaborateurs répartis dans six bureaux au Benelux. Dynapps réalisera un chiffre d’affaires consolidé de 10 millions d’euros en 2023, et prévoit d’atteindre 14,5 millions d’euros d’ici la fin de son exercice.

Dynapps a été fondée en 2010 par le CEO Karel Hendrickx et le COO Janik Thorez et a progressé dans le sillage d’Odoo, la firme wallonne ERP fondée par Fabien Pinckaers (nommé ICT Personality of the Year par Data News en 2021).

Un troisième rachat en vue

LogicaSoft, basée à Namur, a été fondée en 2008 par Vincent Laurent et Jean-Christophe Perrot. Suite à ce rachat, Dynapps ajoute 15 experts et 85 références (dont par exemple Suez et Eurofins) à son portefeuille. Parallèlement, l’entreprise fera ses débuts sur le marché francophone. Pour Dynapps, cela signifie également une entrée dans le domaine des Laboratory Information Management Systems (LIMS), pour répondre aux besoins spécifiques des laboratoires.

La croissance de Dynapps se poursuit ‘avec des discussions en cours en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France’, indique le communiqué. Un troisième rachat serait même déjà en vue.