Dstny effectue un nouveau rachat au Danemark

La firme télécom Dstny fait une nouvelle emplette au Danemark. Avec Flexfone, elle acquiert un challenger local.

Flexfone est un prestataire UcaaS B2B au Danemark et fournit CloudPBX et VoIP dans les environnements professionnels. L’entreprise fait appel dans ce but à plus de cent partenaires.

‘En ajoutant Flexfone à notre groupe, nous rachetons non seulement un acteur important sur le marché danois, mais aussi une entreprise qui partage l’engagement de Dstny envers des systèmes de communication conviviaux, flexibles et faciles à comprendre’, déclare Daan De Wever, CEO et co-fondateur de Dstny Group. Pour Dstny, il ne s’agit pas du premier rachat au Danemark. En 2021, l’entreprise avait en effet déjà repris ipvision, aussi un acteur UcaaS.