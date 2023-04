Contraste Europe s’empare de Bizliner

L’entreprise Bizliner, spécialisée en services d’architecture professionnelle, passe entre les mains du fournisseur de services IT Contraste Europe.

Bizliner se focalise sur les services d’architecture professionnelle. L’entreprise s’occupe d’aligner le métier et l’IT et optimalise donc principalement les processus professionnels chez ses clients. Mais les conseils stratégiques font également partie de son package de services. Toutes ces activités sont à présent rachetées par le groupe Contraste Europe. L’ensemble des contrats clients sera repris, et tous les consultants de Bizliner rejoindront Contraste Europe.

Opportunités de croissance

‘L’expertise de Bizliner représente un renfort idéal de notre gamme de services IT et complète notre offre de services Advisory’, explique Benoît Pirotte, CEO de Contraste Europe, dans un communiqué de presse. Dominique Scheuren, le fondateur de Bizliner, et Bernard Persoons, le Managing Director, voient dans ce rachat surtout des opportunités de croissance. ‘Ces deux dernières années, nous avons connu une progression exemplaire grâce à nos compétences spécialisées. L’adhésion à un grand groupe comme Contraste Europe permettra à Bizliner de poursuivre son développement’, affirment-ils.

Le montant versé par Contraste Europe pour acquérir Bizliner n’a pas été révélé. Actuellement, 29 ans après sa fondation, Contraste Europe occupe plus de 400 personnes en Belgique, en France, au Luxembourg et en Tunisie. Pour cette année, l’entreprise table sur une croissance de 10% de son chiffre d’affaires pour atteindre 45 millions d’euros.