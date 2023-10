Contraste Europe rachète le logiciel Smart Documents

Le groupe IT belge reprend les activités et le logiciel de Smart Documents, un générateur de documents qui appartenait jusqu’il y peu à l’américaine Nitro.

Contraste Europe est un fournisseur de services informatiques axé sur la gestion de contenus d’entreprise. Ce rachat convient parfaitement à l’entreprise, selon Benoît Pirotte, CEO de Contraste, dans un communiqué de presse: ‘Smart Documents ajoutera une dimension supplémentaire à nos capacités d’Enterprise Content Management.’ Le prestataire de services entame aujourd’hui même la transition pour les actuels utilisateurs de Smart Documents de Nitro vers Contraste Europe.

LetterGen

L’opération ne sera toutefois pas trop douloureuse pour beaucoup d’entre eux. Le logiciel Smart Documents a principalement des clients en Belgique et aux Pays-Bas, et Contraste a souvent fourni un support et d’autres services dans ce but. Smart Documents a été fondée en 2009 sous l’appellation LetterGen, de l’entreprise belge du même nom (rebaptisée plus tard Connective) fondée par Luc Vandergoten. Nombre de ces clients, dont BNP Paribas Fortis, utilisent le logiciel sous ses différentes formes depuis des années. Entre-temps, il s’est transformé en une solution de génération de documents et de courriels proposée en tant que service SaaS.

En effectuant ce rachat, Smart Documents revient au plus près de ses racines. Contraste rachète les droits sur le logiciel, les activités et les clients. Le développeur principal est aussi repris. Contraste va ainsi obtenir une quinzaine de clients supplémentaires et espère étendre davantage encore le logiciel, selon Vandergoten, aujourd’hui directeur général de Contraste Consulting chez Contraste Europe, qui s’est confié à Data News: ‘C’est un produit intéressant pour nous, car il s’inscrit dans nos activités. Nous voyons également des opportunités de mises à jour dans le futur. C’est ainsi que nous souhaitons intégrer la suite 365 de Microsoft.’