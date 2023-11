Classo Technology Group (CTG) absorbe la firme wallonne OADS

L’entreprise ICT wallonne OADS de Hannut, spécialisée dans les produits Ricoh, la gestion de documents et les solutions de réunions interactives, fait désormais partie du groupe Classo Technology. CTG est un fournisseur général belge de technologies bureautiques.

Michel Adams, le désormais ex-propriétaire d’OADS, en restera cependant le CEO et continuera de se développer avec son équipe en place. Il rejoindra aussi l’équipe directoriale de CTG en tant que responsable du développement commercial dans la partie francophone du pays.

Même vision et ambition

‘En rachetant OADS, nous devenons le premier groupe indépendant actif dans toute la Belgique’, déclare Rudi Van Laer, administrateur délégué de Classo Technology Group. ‘Dès le départ, l’objectif de CTG a été de devenir un acteur belge majeur dans le domaine des technologies bureautiques. Avec Michel Adams, nous accueillons quelqu’un ayant la même vision et la même ambition et qui mettra son expérience à profit pour conquérir le marché francophone.’

Classo Technology Group propose trois gammes de services: Document Solutions, Interactive Meeting Solutions et Office Guiding Solutions. Fondée en 1987, OADS distribue et entretient l’équipement d’impression Ricoh et Epson, et propose en outre des services de numérisation (logiciels de scannage et d’identification), des tableaux interactifs et la téléphonie (VoIP).