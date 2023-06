Citymesh s’empare de Drone Division

Citymesh étend ses activités dans le domaine des drones en rachetant Drone Division située à Wielsbeke. Cette entreprise fondée il y a trois ans sera intégrée dans le département d’Hans Similon.

Drone Division se focalise sur les inspections et possède à cette fin sa propre plate-forme de contrôle. Cela la rend donc très complémentaire de Citymesh qui, en tant qu’acteur télécom et filiale de Cegeka, est spécialisée en traitement et transfert de données.

‘Citymesh possède évidemment une grande expérience en matière de collecte et de transfert de données, y compris au moyen de drones et de capteurs. Mais avec le rachat de Drone Division, nous acquérons désormais aussi une connaissance spécialisée de la méthodologie d’inspection, de même qu’une plate-forme de contrôle orientée clients. ‘Notre offre devient ainsi réellement une histoire 1 plus 1 égale 3’ déclare Hans Similon, general manager de Citymesh Safety Drone.

‘De plus, Drone Division possède pas mal d’expérience de commande de drones avec Visual Line of Sight (VLOS), donc avec un pilote sur site. Or notre expertise à nous concerne les vols Beyond Visual Line of Sight (BVLOS), soit à distance via la 5G par exemple. La fusion des deux entreprises est donc une bonne chose et nous permettra d’offrir plusieurs options aux clients.’

En plus des activités télécoms, Citymesh se concentre également depuis longtemps déjà sur les drones, surtout pour supporter les services de secours. Les drones peuvent en effet atteindre rapidement un incendie et transférer des images prises sur place, avant même l’arrivée des pompiers. Le rachat d’un spécialiste des drones qui inspecte les environnements, s’inscrit donc dans le prolongement des activités existantes.

Citymesh ne révèle pas le montant du rachat. L’entreprise indique cependant qu’elle reprend l’ensemble du personnel, de la clientèle et des biens. Ils feront désormais partie de Citymesh Safety Drone, qui se focalise sur le pilotage à distance des drones et sur la collecte de données.