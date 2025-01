Cipal Schaubroeck est reprise

Total Specific Solutions (TSS) a conclu un accord pour acquérir la totalité des actions de Cipal Schaubroeck.

Cipal Schaubroeck est principalement connue en tant que fournisseur informatique de nombreuses communes, CPAS et autres organismes publics flamands. Suite à cet accord avec TSS, l’entreprise de Geel passe désormais entre des mains étrangères. La firme néerlandaise TSS fait elle-même partie de la société cotée en Bourse Topicus.com Inc, qui est une filiale de la firme canadienne Constellation Software Inc, un groupe ayant plus de 800 éditeurs de logiciels dans son portefeuille. On ignore le montant de l’accord conclu.

Il y a quelques années encore, Cipal était elle-même une intercommunale à part entière, dont la moitié appartenait à la famille Schaubroeck. Désormais, l’ensemble est racheté par TSS. Cela signifie cependant que la Commission interfédérale de filtrage doit encore donner son aval. Cette commission surveille en fait les investissements étrangers en Belgique et doit veiller à ce qu’aucune infrastructure critique ne finisse entre les mains d’entreprises en dehors de l’Union européenne.