Cheops passe entre les mains d’un fonds d’investissement français

Le fonds d’investissement français Chequers Capital devient le nouvel actionnaire majoritaire du prestataire de services IT Cheops établi à Kontich.

On savait depuis quelque temps déjà que le prestataire de services IT Cheops recherchait un candidat repreneur. Elle l’a trouvé dans le fonds d’investissement français Chequers Capital. Le fondateur et CEO de Cheops, Filip Goos, y conservera néanmoins une forte participation minoritaire, puisqu’il y réinvestira conjointement avec la direction. Pour l’Indufin Investment Fund belge, cela représente par contre une sortie, après y avoir investi en 2018. Cinq années durant, Indufin posséda quelque 40% de l’entreprise, les autres 60% appartenant à Filip Goos.

Filip Goos.

Cheops entend via ce nouveau partenariat continuer de croître tant de manière organique que par des rachats. Le spécialiste IT pense dans un premier temps à des rachats ciblés dans des domaines tels que le workplace management, le cloud et la cybersécurité, tant en Belgique que dans les pays voisins.

Cheops a été fondée en 1989 et compte aujourd’hui plus de 400 collaborateurs et plus de 250 clients: principalement des entreprises de taille moyenne qui achètent des services IT et technologiques, afin de pouvoir se concentrer sur le cœur de leurs activité. Cheops a réussi à décrocher un prix Gazelle douze années consécutivement: il s’agit là d’une récompense que notre revue-sœur Trends-Tendances attribue à des entreprises en croissance rapide. L’année dernière, le chiffre d’affaires de Cheops a de nouveau progressé de 16 pour cent. Cette année, l’entreprise mise sur un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros.