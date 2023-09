Check Point renforce sa gamme de sécurité SaaS en s’emparant d’Atmosec

La société de cybersécurité Check Point Software annonce le rachat d’Atmosec, une start-up israélienne spécialisée dans le désamorçage d’applications SaaS malveillantes et la restauration des erreurs de configuration SaaS.

‘L’intégration d’Atmosec nous permettra de proposer l’une des solutions les plus sécurisées du secteur’, a déclaré Nataly Kremer, Chief Product Officer et responsable de la R&D chez Check Point. ‘Elle offrira aux organisations la possibilité de gérer efficacement leur sécurité SaaS, mais également d’empêcher les fuites de données, les accès non autorisés et la propagation des logiciels malveillants.’

Migration

L’enquêteur de marché Statista rapporte une utilisation moyenne de 130 applications SaaS par des organisations dans le monde entier. Cependant, les recherches d’Atmosec montrent qu’environ 700 applications SaaS supplémentaires sont utilisées sans que le service IT en soit conscient. ‘La migration vers les applications SaaS entraîne des défis spécifiques à relever, notamment dans le domaine des communications SaaS-to-SaaS malveillantes. La spécialisation d’Atmosec dans la détection SaaS et dans l’évaluation des risques joue un rôle important pour relever ces défis’, affirme Kremer.

Atmosec a été fondée en janvier 2021 et compte 17 collaborateurs. Son rachat par Check Point Software Technologies devrait être finalisé à la mi-septembre. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été divulgués.