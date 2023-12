Cegeka absorbe Key-Performance de Louvain-La-Neuve

Cegeka rachète l’entreprise belge Key-Performance. L’acteur IT européen souhaite se renforcer, entre autres, dans le domaine du Digital Experience Monitoring (DEM). Aucun détail financier n’a été divulgué concernant la transaction.

Avec une spécialisation en observabilité et une connaissance des solutions APM, dont Dynatrace, Key-Performance constitue un complément stratégique à son expertise, selon Cegeka. Key-Performance a son siège social à Louvain-La-Neuve et des activités en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Son cœur de métier comprend des services professionnels, des projets d’implémentation et la formation. Concrètement, il est question d’Application Performance Management, de Performance and Load Testing et d’Autonomous Performance Optimization.

Prochaine étape cruciale

‘Nous vivons aujourd’hui dans un monde hyperconnecté’, déclare Stijn Bijnens, CEO de Cegeka. ‘Notre objectif est de faciliter les connexions entre les personnes, les appareils, les applications et les données. L’observabilité est un concept-clé dans la surveillance et la gestion de systèmes aussi complexes et distribués. Cela nous permet non seulement d’atténuer les risques, mais également d’améliorer les performances et l’expérience des écosystèmes numériques que nous supportons.’

Bart Watteeuw, Global VP Infrastructure chez Cegeka, déclare que Key-Performance est un partenaire possédant une expertise approfondie dans les domaines, entre autres, de l’observabilité et de Dynatrace. ‘En intégrant cette spécialisation à Cegeka Managed Services, nous pourrons offrir à nos clients la prochaine étape cruciale dans l’optimisation de leurs expériences numériques’, affirme-t-il.