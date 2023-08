Atos revend toutes ses activités d’outsourcing et son appellation

Après avoir cherché pendant plus d’un an, le géant IT Atos a trouvé un repreneur pour son département Tech Foundations. Et oh surprise: il rachète aussi l’appellation. Ce qui subsistera, opèrera sous pavillon Eviden.

La société d’investissement EP Equity Investment du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky propose deux milliards d’euros pour absorber ‘l’ancienne’ Atos. Il est plus précisément question du département Tech Foundations, qui propose des ‘infrastructure management services’ et des ‘workplace management services’: essentiellement des services d’externalisation (outsourcing) donc. Les actionnaires du groupe doivent toutefois encore approuver la transaction.

Si l’accord est agréé – ce qui semble quasiment fait -, Kretinsky s’emparera de quasiment la moitié de l’ensemble des 110.000 employés, ainsi que de l’appellation Atos. Tel devrait être le cas pour le début de l’année prochaine, lorsque les deux acteurs espèrent entériner l’opération. La partie restante de l’actuelle Atos poursuivra alors ses activités sous pavillon Eviden et misera sur la transformation numérique, le cloud, la cybersécurité et les technologies sophistiquées de la nouvelle génération, comme l’IA.

Cela fait quelque temps déjà qu’Atos connaît des moments difficiles. Depuis la départ de son directeur Thierry Breton pour la Commission européenne en 2019, les mauvais résultats commerciaux et financiers se sont en effet accumulés. La valeur marchande du groupe s’est écroulée, et plusieurs membres de la direction – pratiquement tous les niveaux C – ont déserté l’entreprise. Il y a plus d’un an, le groupe annonçait qu’il allait se scinder et qu’il recherchait un acheteur pour ses ‘anciennes’ activités. A présent que Tech Foundations semble être revendu, Eviden – comme la nouvelle entreprise va donc s’appeler – se focalisera entièrement sur des activités en croissance telles l’intelligence artificielle et la cybersécurité.