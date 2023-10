AMD s’empare de l’éditeur de logiciels d’IA Nod.ai

Le fondeur de puces AMD rachète Nod.ai, une entreprise qui développe des logiciels d’IA open source. L’objectif est que la nouvelle acquisition accélère le lancement de solutions d’intelligence artificielle optimisées pour les produits matériels d’AMD.

Nod.ai fournit des solutions d’IA optimisées aux principaux hyperscalers (des firmes qui fournissent une infrastructure de centre de données évolutive), aux entreprises et aux startups. Les capacités logicielles d’automatisation basées sur des compilateurs du logiciel SHARK de Nod.ai réduisent le besoin d’optimisation manuelle et le temps requis pour déployer des modèles d’IA performants.

Accélération de l’IA

Selon Advanced Micro Devices (AMD), en effectuant ce rachat, le fondeur de puces américain acquiert une équipe expérimentée de développeurs d’IA. Une équipe qui a développé une technologie logicielle de pointe pour plusieurs plates-formes de centres de données, périphériques et clientes. AMD y voit également une implémentation plus rapide de solutions d’IA optimisées pour les accélérateurs de centres de données AMD Instinct, les processeurs Ryzen AI, les processeurs EPYC, les SoC Versal et les GPU Radeon vers AMD.

Concordance stratégique

AMD affirme que le rachat s’inscrit nettement dans sa stratégie de croissance de l’IA: axée sur un écosystème logiciel ouvert qui abaisse les seuils d’entrée pour les clients grâce à des outils de développement, des bibliothèques et des modèles.

‘Le rachat de Nod.ai augmentera considérablement notre capacité à fournir aux clients IA un logiciel ouvert leur permettant de déployer facilement des modèles d’IA hautes performances adaptés au matériel AMD’, déclare Vamsi Boppana, senior vice president du groupe d’intelligence artificielle chez AMD. ‘L’ajout de la talentueuse équipe de Nod.ai accélèrera notre capacité à faire progresser la technologie des compilateurs open source et à intégrer de puissantes solutions d’IA portables dans l’ensemble de la gamme de produits d’AMD.’