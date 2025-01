Altares Dun & Bradstreet, spécialiste des données industrielles, s’empare de Companyweb

Altares Dun & Bradstreet, un acteur en vue dans le domaine des données industrielles au Benelux et en France, annonce le rachat de Companyweb. Cette entreprise est spécialisée dans les informations commerciales et de crédit.

Companyweb, anciennement détenue par la société de capital-investissement Sofindev et ses fondateurs, fournit des informations financières à des milliers de clients belges. Après presque sept ans de collaboration entre Sofindev et Companyweb, l’entreprise est prête à entamer une nouvelle phase de croissance. Après le rachat par Altares Dun & Bradstreet, sa gestion quotidienne restera entre les mains de l’équipe directoriale actuelle, Ilse Getteman et Pieter Van de Wiele.

Expertise

Suite à ce rachat, Companyweb aura accès à l’expertise d’Altares Dun & Bradstreet en matière d’acquisition et de science des données, ainsi qu’à des technologies avancées telles que l’apprentissage machine et l’IA. Altares Dun & Bradstreet est le numéro un au Benelux dans la collecte, le traitement et la fourniture de données industrielles.

Luc Querton, président d’Altares Group, affirme que l’arrivée de Companyweb au sein du groupe ‘est une étape naturelle dans le positionnement d’Altares en tant que fournisseur fiable de solutions d’informations industrielles’. L’acquisition stratégique est soutenue par le partenaire de capital-investissement Naxicap Partners. La transaction devrait être finalisée à la mi-mars. Les détails financiers entourant le rachat n’ont pas été dévoilés.