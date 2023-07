9altitudes absorbe Integral Group

Avec Integral Group, 9altitudes s’empare d’un acteur qui donne le ton en matière de logiciels CAD/PLM de l’américaine PTC.

9altitudes est active en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas, en France et en Slovénie. En effectuant ce rachat, l’entreprise va étendre se présence à l’Espagne, au Portugal, à la Turquie et à l’Afrique du Sud, alors que plus de 130 personnes vont rejoindre ses effectifs. De son côté, Integral Group possède plus de 25 années d’expérience en implémentation de logiciels. Ce que les deux entreprises ont en commun, c’est leur collaboration étroite avec leurs clients pour effectuer des transformations numériques.

Suite au rachat d’Integral, 9altitudes renforce surtout son offre au niveau de la transformation numérique dans les firmes de production, de chaîne d’approvisionnement et de services en Europe, voire au-delà. Integral possède également une solide réputation en logiciels spécialisés du fournisseur américain PTC. Il s’agit là de la principale acquisition de l’entreprise belgo-néerlandaise 9altitudes à ce jour.

Avec l’arrivée d’Integral Group, 9altitudes générera un chiffre d’affaires conjoint de quelque 140 millions d’euros avec plus de 750 employés dans 9 pays. L’entreprise dirigée par le CEO Filip Bossuyt confirme ainsi ses objectifs de devenir un partenaire européen avant-gardiste en matière de transformation numérique et d’étoffer son activité PTC hors Europe.