Lenovo porte ses rentrées d’infrastructures IA à plus de 2 milliards de dollars

Le géant IT Lenovo a enregistré un chiffre d’affaires annuel record de plus de deux milliards de dollars dans le domaine des infrastructures IA. Parallèlement, il annonce une prochaine phase dans sa stratégie de croissance avec un investissement supplémentaire d’un milliard de dollars sur une période de trois ans, afin d’accélérer l’utilisation de l’intelligence dans les entreprises.

Dans le cadre de cet investissement supplémentaire, Lenovo injectera 100 millions de dollars en vue de faire progresser ce qu’elle appelle son programme ‘AI Innovators’. Dès la première année, ce programme a généré 150 solutions IA sophistiquées, développées en collaboration avec quelque 45 vendeurs de logiciels indépendants. Ces solutions sont destinées à aider les clients à utiliser et à exploiter plus rapidement les possibilités IA avancées, telles que l’IA générative, la vision par ordinateur et les assistants virtuels.

‘Directement en périphérie’

‘Grâce à l’investissement supplémentaire dans les solutions d’infrastructure compatibles IA, activant l’intelligence assistée par ordinateur directement en périphérie, il sera plus simple pour les clients de lancer sur le marché des services et produits transformatifs’, déclare Kirk Skaugen, le président de Lenovo Infrastructure Solutions Group. Ces solutions comprennent la plate-forme de calculs accélérés de NVIDIA, alors que Lenovo collabore avec DeepBrain AI en vue d’offrir une solution bout-à-bout d’assistants virtuels en IA générative, capables d’être combinés à de puissants modèles linguistiques (LLM).

Lenovo a lancé cette semaine aussi quelques nouvelles plates-formes de serveurs ‘edge-to-cloud’, avec lesquelles la gamme d’infrastructures compatibles IA se compose à présent de plus de septante produits. Il s’agit entre autres de ThinkEdge SE360 V2 qui fournit davantage de puissance pour activer les solutions IA, et de ThinkEdge SE350 V2 pour les implémentations HCI cloud modernes hybrides. Pour les centres de données, Lenovo a introduit la plate-forme ThinkSystem SR675 V3, spécialement conçue pour l’IA, avec trois configurations de serveurs en une, en ce compris le support des systèmes NVIDIA HGX 4-GPU ou des serveurs 4-DW PCle GPU et 8-DW PCle GPU.