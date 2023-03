L’Allemagne enquête sur la position dominante de Microsoft

Le Bundeskartellamt allemand décidera bientôt si Microsoft est une entreprise d’une ‘énorme importance’. Dans l’affirmative, il pourrait en résulter qu’elle soit plus rapidement ciblée dans des affaires de concurrence, même en l’absence de raison concrète.

L’autorité allemand en charge de la concurrence doit prendre position en la matière en évaluant si Microsoft est suffisamment grande que pour menacer les entreprises plus petites, et qu’elle doit donc être examinée de plus près à l’avenir.

Cette enquête fait suite à une nouvelle loi allemande de début 2021 interdisant aux très grandes firmes dominantes d’appliquer certaines pratiques commerciales, si elles nuisent à la concurrence.

Pas seulement

Par souci de clarté, il n’y a aucune raison concrète à cette enquête. Le Bundeskartellamt a décidé début 2022 que Google était l’une de ces entreprises ‘énormément importantes’. Meta figure elle aussi sur cette liste depuis mai de l’année dernière. Amazon en théorie également, mais elle a fait appel de la décision. De son côté, Apple est actuellement en cours d’évaluation.

Il semble cependant très probable que Microsoft rejoigne aussi cette liste. L’une des possibles raisons à ce qu’il en soit ainsi, c’est que l’entreprise dispose d’un écosystème numérique couvrant plusieurs marchés. Or tel semble bien être le cas au vu de la position occupée par Microsoft dans les jeux (Xbox), les systèmes d’exploitation (Windows), le nuage (Azure), les logiciels de bureau (Office) et beaucoup d’autres domaines encore.

Nuage et jeux

Cette annonce intervient à un moment où Microsoft veut éviter que la Commission européenne entame une enquête sur un abus de position dominante sur le marché ‘cloud’. L’entreprise y adapterait ses pratiques pour prévenir un procès antitrust.



Dans le même temps, Microsoft s’efforce de convaincre les autorités européennes en charge de la concurrence de pouvoir reprendre l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard. Une transaction de plusieurs milliards de dollars où elle fait actuellement des concessions dans l’espoir de pouvoir mener cette opération de rachat à bien.