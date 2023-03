Microsoft va modifier ses pratiques ‘cloud’ pour apaiser ses concurrents

Microsoft va adapter son approche des services dans le nuage pour éviter que l’Europe n’entame une enquête pour abus de pouvoir. Cela pourrait en effet valoir une forte amende à l’entreprise.

Plusieurs fournisseurs ‘cloud’ européens ont l’année dernière déposé des plaintes à propos de Microsoft auprès de l’autorité en charge de la concurrence de l’UE. Avec ses contrats et pratiques, l’entreprise aurait abusé de sa position concurrentielle. La française OVHcloud, l’italienne Aruba et une association danoise de fournisseurs ‘cloud’ notamment s’en plaignent.

Ces derniers temps, il se disait que Microsoft était attentive à ces réactions et qu’elle avait modifié son approche en la matière en octobre déjà. A présent, une source déclare à l’agence Reuters que l’entreprise serait prête à adapter plus avant ses pratiques.

La raison pour laquelle Microsoft agit ainsi, c’est qu’il y a de fortes chances pour que soit lancée une enquête formelle sur un abus de pouvoir de sa part. Cela pourrait certes prendre quelques années, mais in fine déboucher sur une solide amende. Dans les années nonante, Microsoft fut l’une des premières grandes firmes technologiques à se voir infliger ce genre d’amende antitrust de l’Europe, et elle a depuis lors dû payer plus de deux milliards d’euros d’amendes. On ignore publiquement de quelles plaintes il s’agit, mais certains éléments ont entre-temps été divulgués. C’est ainsi que les fournisseurs ‘cloud’ européens se plaignent que Microsoft associe son stockage dans le nuage OneDrive avec Windows 10 et Windows 11. En même temps, les contrats et pratiques de Microsoft seraient plus coûteux et rendraient plus malaisé pour les consommateurs d’opter pour un de ses concurrents.