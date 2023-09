ML6 devrait rendre la Justice plus transparente et efficiente

La firme de services Gantoise ML6 aura désormais comme objectif de rendre le SPF Justice belge plus transparent et efficient, en utilisant entre autres l’IA pour traiter les jugements.

La Justice doit se numériser et ainsi devenir plus transparente et efficiente. Voilà qui devrait, entre autres, faire en sorte d’accroître la confiance dans le système judiciaire. La firme ML6 y contribuera en accompagnant le service public fédéral dans la catégorisation et la synthèse des décisions judiciaires. Les avocats, par exemple, citent régulièrement d’autres cas comparables dans leurs plaidoiries pour étayer leurs arguments. En les catégorisant automatiquement sur la base de balises ou de labels, ils pourront les retrouver plus facilement et plus rapidement.

En outre, l’intelligence artificielle (IA) jouera également un rôle majeur tout au long du processus. L’IA devra en effet résumer des jugements souvent longs et complexes. Pour que l’essence même du document puisse être comprise plus rapidement. Et peut-être le plus important encore: l’anonymisation. En remplaçant les données personnelles permettant de reconnaître une personne par des pseudonymes, l’anonymat des personnes concernées pourra être garanti. Mais la question reste de savoir si cela ira vraiment plus vite. Avant que tous les jugements ne soient rendus publics, une validation humaine vérifiera si l’anonymisation par l’IA a été correctement réalisée.

ML6

La firme de services, spécialisée en intelligence artificielle, accompagne les entreprises dans l’utilisation de l’IA sur le lieu de travail. Et maintenant aussi notre SPF Justice. ML6 dispose d’une équipe de plus de 100 experts en IA, basés à Gand, Amsterdam et Berlin, et est dirigée par le CEO et fondateur Nicolas Deruytter. Ce dernier envisage un rôle majeur pour l’IA au sein du SPF Justice à l’avenir: ‘L’Union européenne et ses états membres ont clairement l’ambition de continuer à investir dans la numérisation de la Justice et d’accroître la transparence et l’efficience des processus juridiques. Il s’agit d’une étape importante dans le monde juridique, qui contribuera à rendre les décisions futures plus faciles, plus efficaces et plus cohérentes.’