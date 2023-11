Epic Games poursuit Google en justice

Le producteur de Fortnite, entre autres, lance une action en justice contre Google, qui se comporterait comme un monopoleur.

Le procès intenté par Epic Games porte sur la commission de 30 pour cent que Google prélève sur les achats ‘in-app’. Dans ce sens, l’affaire ressemble un peu à la série de poursuites intentées par Epic contre Apple, il y a deux ans. En bref: Google perçoit une commission de 30 pour cent sur tout ce que vous achetez dans le Google App Store. Ainsi, un tiers de tous les revenus reviennent à la plate-forme, le reste étant empoché par les développeurs.

Ce principe s’applique aux applications que vous achetez, mais souvent aussi aux achats ‘in-app’ effectués via le système de paiement d’Android, y compris, par exemple, un ‘skin’ coloré pour votre personnage Fortnite. Selon Epic, Google ne laisse pas suffisamment d’alternatives ouvertes pour contourner cette commission, et se comporte donc comme un monopoleur.

Google n’est évidemment pas d’accord et indique qu’on peut par exemple para-charger (‘side-loader’) des applications sur un téléphone Android, et donc les télécharger via un tiers. Mais Epic prétend que Google rend ce para-chargement extrêmement compliqué. De son côté, Google affirme ne pas avoir de monopole, car il est en concurrence avec Apple. Elle signale que ce que réclame Epic, pourrait réduire la sécurité sur sa plate-forme.

Comme mentionné, l’affaire rappelle fortement un procès similaire intenté par Epic à Apple en 2021. Ce procès est actuellement en phase d’appel. Un juge avait précédemment décidé qu’Apple n’avait pas de monopole dans le domaine, mais qu’elle devait autoriser des alternatives pour payer les achats ‘in-app’. Aux Pays-Bas, un juge avait précédemment déjà aussi décidé que les applications de rencontres devaient pouvoir mettre en œuvre leur propre système de paiement, afin qu’une commission de 30 pour cent ne revienne automatiquement à Apple.

Pour Google, il s’agit déjà d’une énième affaire antitrust. L’entreprise se trouve également devant les tribunaux de Washington, où le ministère américain de la Justice accuse l’entreprise de monopole illégal sur le marché des moteurs de recherche.