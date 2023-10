Google a versé des milliards pour être le moteur de recherche par défaut

En 2021, Google a payé jusqu’à 26,3 milliards de dollars (24,9 milliards d’euros) à d’autres entreprises pour que son moteur de recherche devienne la norme dans les navigateurs web et sur les smartphones. Un accord en la matière avec Apple reviendrait à lui seul à 18 milliards de dollars.

Un dirigeant de Google, lors d’un des procès dans le domaine de la concurrence que l’entreprise mène actuellement, a déclaré que son entreprise avait payé près de 25 milliards d’euros en 2021 pour maintenir son moteur de recherche sur les navigateurs et les smartphones. C’est la première fois que des chiffres sont cités sur ces transactions.

Selon Prabhakar Raghavan, responsable du moteur de recherche et des publicités chez Google, le montant payé par la composante d’Alphabet en la matière a plus que triplé depuis 2014. Il est par exemple question d’accords conclus avec d’autres géants technologiques tels qu’Apple pour que Google soit le moteur par défaut dans leurs appareils et navigateurs.

L’information a été rendue publique dans le cadre d’un procès intenté par le gouvernement et des dizaines d’états américains contre Google pour concurrence déloyale. Google tenterait de contrecarrer les services concurrents avec de tels accords.

Google s’était opposée à la divulgation des montants, estimant que ces informations nuiraient à l’entreprise lors de futures négociations contractuelles, mais le juge saisi de l’affaire a décidé qu’ils devaient effectivement être rendus publics.

Apple, l’une des principales gagnantes

Parallèlement à ces révélations, des sources anonymes affirment au New York Times qu’Apple est l’une des principales gagnantes de ces accords sur le moteur de recherche. Google lui aurait en effet versé 18 milliards de dollars en 2021 pour rester le moteur de recherche par défaut du navigateur Safari d’Apple et de l’iPhone.

Grâce aux publicités dans son moteur de recherche, Google a généré un chiffre d’affaires de 146,4 milliards de dollars en 2021, selon Raghavan. Les versements effectués pour que d’autres plates-formes utilisent le moteur de recherche constituent les principaux coûts du géant de l’internet.