Hausse des ventes de Huawei en 2023, malgré les sanctions américaines

Huawei a annoncé vendredi s’attendre à une hausse de son chiffre d’affaires sur l’exercice 2023, à la faveur d’une diversification du géant chinois des télécoms en butte à des sanctions américaines.

Le groupe a réalisé entre janvier et décembre un chiffre d’affaires annuel de “plus de 700 milliards de yuans” soit 88,9 milliards d’euros, a indiqué dans un message de Nouvel An le président en exercice de Huawei, Ken Hu. Cela correspond à une hausse de près de 9% sur un an. Huawei est une entreprise privée non cotée en Bourse. Elle n’est donc pas soumise aux mêmes obligations que les autres groupes pour publier des résultats détaillés.

Cette performance reste cependant bien inférieure à celle de 2020 (891,4 milliards de yuans). L’année suivante, Huawei avait annoncé un net repli de son chiffre d’affaires (-29%) sous l’effet des sanctions américaines.

Le groupe basé dans la métropole de Shenzhen (sud de la Chine) est depuis plusieurs années au centre d’une intense rivalité technologique entre Pékin et Washington. Les Etats-Unis, sans avancer de preuves, accusent l’entreprise de pouvoir espionner au profit des autorités chinoises, ce que Huawei conteste fermement.

Depuis 2019, des sanctions de Washington coupent ainsi l’entreprise des chaînes d’approvisionnement mondiales en technologies et en composants américains. Les sanctions américaines ont forcé Huawei à se recentrer sur des secteurs comme les logiciels, les appareils connectés ou l’informatique d’entreprises.