L’Inspection économique a déjà reçu près de 7.000 signalements de boutiques en ligne frauduleuses

Cette année, l’Inspection économique a déjà reçu près de 7.000 signalements concernant des boutiques en ligne frauduleuses. Voilà qui ressort clairement des chiffres du SPF Economie, qui conseille aux consommateurs de redoubler de prudence à l’occasion du Black Friday.

Les plaintes les plus courantes portent sur des pratiques frauduleuses et des produits ou services non livrés ou non sollicités. En 2022, il y avait eu 8.586 signalements, en 2021 9.722 signalements et au cours de l’année corona 2020 pas moins de 11.628 signalements. A encore un mois et demi du terme de l‘année, le compteur s’élève désormais à environ 7.000 plaintes.

Pas trop beau pour être vrai?

Au cours des cinq dernières années, le nombre de contrôles de sites en ligne effectués par l’Inspection économique a augmenté, passant de 4.742 en 2019 à 10.389 l’année dernière. Cette année (jusqu’au 13 novembre), 7.184 contrôles ont déjà été réalisés. L’Inspection effectue des contrôles préventifs, mais intervient également lorsqu’elle reçoit des signalements via le point de contact.

Cette année, l’Inspection économique a déjà identifié 9.942 infractions dans les boutiques en ligne. A titre de comparaison: en 2022, il y avait eu 13.503 infractions, en 2021 10.691, en 2020 2.282 et en 2019 3.381. A l’occasion du Black Friday, le SPF Economie met en garde, entre autres, contre les remises extrêmement élevées: ‘Demandez-vous si ce qu’on vous propose n’est pas trop beau pour être vrai!’