Les acheteurs en ligne dépensent en Belgique quasiment 1.400 euros par an en moyenne

En Belgique, les clients en ligne dépensent en moyenne quasiment 1.400 euros par an. Telle est l’une des conclusions d’une étude effectuée à la demande de l’IBPT à propos de l’e-commerce. Le marché belge du commerce électronique se caractérise aujourd’hui par plusieurs volumineuses plates-formes commerciales étrangères en ligne et par un grand nombre de magasins web nationaux de petite ou de moyenne taille, semble-t-il.

Le principal segment de l’e-commerce est Business-to-business (B2B) avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 35 milliards d’euros. Quant au segment Business-to-consumer (B2C), il rapporte annuellement quelque 12 milliards d’euros, alors que le segment Consumer-to-consumer (C2C) est plus restreint avec 0,5 milliard d’euros. En tout, le commerce électronique représente quelque 10 pour cent du produit intérieur brut (PIB) de la Belgique.

Selon l’IBPT, les services de colis ont ces dernières années réussi à mieux répondre aux préférences des e-acheteurs en proposant des options de livraison alternatives à part entière (distributeurs automatiques, points postaux,…). Leur flotte est également soumise à une évolution écologique. Un défi majeur demeure le ‘décalage en durabilité’ entre les boutiques web belges et leurs clients.

L’étude recommande entre autres de développer une véritable stratégie e-commerciale nationale, de renforcer la position concurrentielle des magasins web belges en proposant des boutiques en ligne dans d’autres langues, de garantir des conditions de concurrence équitables pour les boutiques web belges en détectant à temps d’éventuels abus de pouvoir, et de veiller à un contrôle plus fin du marché. De plus, des mesures s’avèrent également nécessaires pour accroître encore le respect environnemental des livraisons de colis.