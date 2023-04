Le SPF Economie lance une boîte à outils afin de mettre davantage de PME en ligne

Le Belge achète toujours plus en ligne, mais les indépendants et les PME de notre pays passent encore à côté de pas mal de revenus du fait qu’ils/elles ne sont pas actifs/actives sur le web. Le SPF Economie entend changer cela au moyen d’un ‘online toolkit’ en vue de familiariser les entreprises avec l’e-commerce.

Quotidiennement, c’est un million de colis qui sont expédiés dans notre pays, quatre fois plus qu’il y a dix ans. L’immense majorité d’entre eux est commandée en ligne, mais nettement plus auprès des grandes firmes qu’auprès des PME. Seul un quart des petites entreprises belges sont actives numériquement. En outre, quasiment septante pour cent des Belges effectuent des achats sur des plates-formes web étrangères telles Bol.com ou Amazon.

Obstacles

‘Il est donc absolument nécessaire que les entreprises belges, dont les activités s’y prêtent, surtout les PME et les indépendants, numérisent leurs ventes et services’, selon le SPF Economie. Ce dernier a donc mis au point une boîte à outils en ligne qui passe en revue les différents aspects de l’e-commerce, comme par exemple le lancement, la gestion et le développement d’activités en ligne, d’e-marketing, de paiements et de logistique.

La boîte à outils identifie également les obstacles qui peuvent se poser aux entreprises, et propose des solutions possibles. ‘Cet instrument est aisément accessible et très pédagogique’, déclare le ministre de l’économie Pierre-Yves Dermagne. ‘La boîte à outils doit permettre de réduire l’inégalité numérique qui existe encore et toujours entres les grandes et les petites entreprises.’