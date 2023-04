Amazon renonce déjà aux wearables Halo

Le département en charge des appareils et applis de fitness est supprimé pour réduire les coûts.

Amazon arrête sa série de wearables sportifs Halo. ‘Nous avons pris la pénible décision de supprimer le programme Halo’, annonce Melissa Cha, VP responsable de la maison intelligente et de la santé chez le géant technologique, dans un mail adressé au personnel. Il en résultera une série de licenciements.

Le matériel existant sera progressivement supprimé durant les prochains mois. Des appareils comme les Halo View, Band et Rise ont déjà disparu du site web d’Amazon, même si on peut encore les trouver chez d’autres détaillants. A partir du 31 juillet 2023, ces appareils ne feront plus l’objet d’un support.

Cette interruption s’inscrit dans une plus importante vague de licenciements chez Amazon (et chez beaucoup de ses concurrents d’ailleurs), afin de réduire les coûts en cette période économiquement assez difficile. Il convient d’ajouter qu’Amazon avait pris pas mal de retard au niveau de son traceur de santé (‘health tracker’). Le premier modèle avait en effet été lancé en 2020 et l’Halo View seulement fin 2021. Or à ce moment, le marché était déjà bien occupé par des concurrents tels Fitbit, Apple et Samsung, qui avaient en outre lancé des appareils plus sophistiqués.

Sur son blog, Amazon signale qu’elle remboursera les clients qui ont acheté un appareil ou un accessoire Halo au cours des douze derniers mois. Les abonnements seront également remboursés. Les appareils ne fonctionneront simplement plus à partir du 1er août, et les données seront supprimées.