Des fonctionnalités d’IA pour Google Workspace

Google ajoute certaines fonctionnalités d’IA aux abonnements pour sa suite bureautique Workspace. Ces abonnements deviendront de ce fait plus chers.

Gemini Advanced et NotebookLM Plus, entre autres, sont intégrés aux abonnements standards à Google Workspace. Jusqu’à présent, il fallait payer 20 dollars par mois et par utilisateur pour de telles fonctionnalités d’IA. Mais tout comme Microsoft avec sa licence Copilot, Google semble se rendre compte que c’est trop cher pour de nombreux utilisateurs.

Les fonctionnalités d’IA seront donc intégrées dans les abonnements Workspace standards, dont les prix augmenteront par voie de conséquence. L’abonnement Business Standard passera ainsi de 12 dollars à 14 dollars par utilisateur et par mois. Google prévoit diverses fonctionnalités d’IA dans ses logiciels bureautiques, comme un ‘smart fill’ (remplissage intelligent) pour le tableur. Les plus étonnantes sont Gemini Advanced, la version de Google d’un IA-chatbot, et NotebookLM, qui fonctionne comme une sorte d’assistant de recherche et vous aide à prendre des notes.