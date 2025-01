Microsoft présente à présent un Copilot payant à l’usage

Microsoft lance Microsoft 365 Copilot Chat, une version reconditionnée de l’AI-chatbot gratuit Copilot. La nouvelle version est fournie avec des ‘AI agents’ facturés à l’usage.

Dans la pratique, il s’agit d’un changement de marque de Bing Chat Enterprise, ensuite rebaptisé Copilot. Ce chatbot est la version Microsoft d’un modèle d’IA conçu pour rivaliser, par exemple, avec ChatGPT ou Gemini de Google. L’ajout le plus important de la nouvelle version concerne les IA agents dans le chat même (accessibles précédemment que si vous souscriviez un abonnement Copilot).

Un tel agent peut se voir confier des tâches spécifiques, comme la gestion de votre boîte de réception ou l’automatisation de tâches. Dans Copilot Studio, vous pourrez créer et utiliser de nouveaux agents que vous pourrez faire fonctionner aussi bien sur des données web que sur vos propres données. Même si les ‘chats’ avec le modèle GPT sont gratuits, vous devrez payer pour ces agents, mais en fonction de l’usage. Cet usage est ensuite mesuré en nombre de messages que vous envoyez/renvoyez avec l’agent Copilot.

Le nouveau Copilot Chat est donc en principe une version allégée de Microsoft 365 Copilot et semble être en partie destiné à faire en sorte que les organisations et leurs employés fassent connaissance avec l’intelligence artificielle de Microsoft. Microsoft espère également les convaincre de souscrire un abonnement bien réel, même si, à trente dollars par mois et par utilisateur, cela semble actuellement trop cher pour de nombreuses organisations. Un Copilot aussi complet inclut entre autres des ‘agents’ prédéfinis et vous permet d’appliquer toutes sortes de fonctionnalités d’IA dans les différents programmes de 365, tels que Teams, Outlook et autres.