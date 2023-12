HPE adopte une architecture résidente basée sur l’IA

L’intelligence artificielle domine à peu près toutes les conversations relatives la technologie aujourd’hui. C’est pourquoi HPE mise sur le développement de solutions aidant les entreprises à axer leurs activités sur l’IA, à entendre l’entreprise lors de sa conférence ‘edge-to-cloud’ HPE Discover à Barcelone.

Le lancement de ChatGPT en octobre de l’année dernière a soudainement rendu très visible le potentiel de l’intelligence artificielle dans la pratique. ‘Avec l’essor de l’IA générative, les entreprises sont de plus en plus conscientes des données et de la puissance de calcul dont elles auront besoin pour faire fonctionner efficacement les modèles d’IA’, a déclaré le CEO Antonio Neri à HPE Discover.

Son discours d’ouverture a fait – sans surprise – la part belle à l’intelligence artificielle et à la nécessité pour les entreprises de disposer des personnes, des ressources et du matériel nécessaires. Car plus que jamais, les entreprises souhaitent développer leurs propres modèles d’IA. ‘Les solutions résidentes d’IA et cloud hybrides de HPE permettront aux entreprises de développer leurs propres modèles d’IA basés sur des modèles préconçus et de les affiner avec leurs propres données professionnelles’, a ajouté Neri

De plus, les entreprises pourront parfaitement faire tout cela sur site, selon HPE, donc sans avoir à déplacer leurs données professionnelles et à les exposer potentiellement à des risques sur un site externe. Voilà comment HPE veut se différencier des concurrents tels que Microsoft et Google.

Extension de GreenLake

Pour leur stratégie d’IA, les entreprises devront étendre leur environnement basé sur le cloud d’une manière ou d’une autre, estime HPE. Dans ce contexte, l’entreprise met une fois de plus en avant sa plate-forme GreenLake en tant que suite de services cloud sur site. C’est ainsi que la société belge Mediahuis a récemment choisi HPE GreenLake comme solution pour son infrastructure cloud.

HPE élargira désormais cette gamme avec un service basé sur le cloud et piloté par ses propres superordinateurs, en vue de supporter les applications d’IA des entreprises. Le service sera disponible au cours du premier semestre de 2024.

IA accessible

HPE a également développé une AI-native stack (pile résidente d’IA) en collaboration avec le fabricant de hardware Nvidia: à savoir une combinaison de logiciels et de matériel spécialement conçue pour permettre aux entreprises de peaufiner les modèles d’IA préconfigurés dans leur propre environnement sur site. L’objectif est de faciliter l’utilisation de l’IA par les entreprises, quelle que soit leur taille. La solution privilégie la convivialité, ce qui devrait permettre aux entreprises d’ajuster les modèles d’IA avec leurs propres données, et de les implémenter tant à partir d’appareils locaux que via des systèmes basés sur le cloud.

Dans le cloud ou sur site?

La nouvelle plate-forme d’IA comprend également une version remaniée de la plate-forme d’orchestration HPE Ezmeral, qui devrait permettre aux entreprises de traiter des données, d’effectuer des analyses et d’exécuter des tâches d’IA plus rapidement et plus facilement. La plate-forme logicielle permet de faire tourner des applications dans le cloud ou sur site et est conçue pour fonctionner de manière fluide dans divers environnements cloud. La nouvelle version facilite l’intégration avec le HPE Machine Learning Development Environment Software, qui permet aux entreprises d’améliorer leurs modèles d’IA.

Capacités pour jumeaux numériques

Enfin, HPE a également mis en avant la solution GreenLake Flex pour jumeaux numériques (‘digital twins’) à Barcelone. Elle permet aux entreprises de simuler plus rapidement leurs processus de production et de les intégrer dans un modèle virtuel. ‘La solution tourne sur une structure multi-GPU’, explique Antonio Neri. ‘Ce faisant, nous offrons aux entreprises l’infrastructure, les logiciels et les services nécessaires pour profiter pleinement de la numérisation industrielle.’