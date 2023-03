Une seconde vie pour les équipements Cisco

Le fournisseur ICT Dustin, qui a racheté en 2021 le distributeur Centralpoint, commercialisera désormais aussi des équipements réseau Cisco d’occasion. Une approche visant à renforcer la durabilité du matériel, mais aussi l’opportunité d’approcher de nouveaux clients.

Alors qu’elle reconditionnait depuis un certain temps déjà des ordinateurs portables, Dustin se lance désormais aussi dans les équipements réseau de Cisco. L’entreprise était déjà active dans ce domaine sur son territoire domestique qu’est la Scandinavie, mais étend désormais ce concept au Benelux.

“Le matériel provient de nos propres clients et s’adresse essentiellement à des entreprises qui ne sont pas encore clientes chez nous. Il ne s’agit donc pas uniquement de donner une seconde vie à du matériel, mais aussi de nouer de nouveaux contacts avec des organisations qui recherchent ce type de matériel”, explique Angelo Bul, vice-président exécutif de Dustin.

En principe, la toute grande majorité des équipements réseau de Cisco sont concernés, à la seule condition qu’ils soient encore fonctionnels. “L’appareil doit encore figurer dans le ‘service stack’ de Cisco et être ainsi supporté. Ce même principe vaut pour les ordinateurs portables qui doivent tourner une version supportée de Windows, sans quoi ils n’entrent pas en ligne de compte.” Quant à préciser la date exacte, tout dépend de l’appareil ou de la série. “Mais en principe, un tel appareil peut fonctionner durant 7 à 8 ans. Un laptop de 3 ans de HP ou Dell peut encore servir 2 ans, et c’est même 6 à 7 ans pour Apple.”

Interrogé sur le prix ou sur la réduction de prix d’un équipement réseau reconditionné, Bul ne peut pas s’exprimer avec précision puisque cela dépend très fort de l’appareil, de son âge et de son état. Globalement, les acheteurs sont des entreprises du segment PME, les choses étant plus claires pour les ordinateurs portables. “Un Macbook d’occasion vieux de 3 ans vaut actuellement 60% du prix d’un appareil neuf. Un ordinateur similaire sous Windows se situe autour des 40%.

Le nettoyage et le reconditionnement ne se font pas par Dustin elle-même, mais par un partenaire externe agréé par Cisco. Celui-ci y trouve son intérêt puisque ces appareils sont souvent encore sous licence ou supportés par des services, et retrouvent donc une nouvelle vie chez d’autres clients.

Pour leur part, les entreprises ne se débarrassent pas simplement de ces équipements. “Nous livrons du matériel neuf et nous reprenons le matériel ancien que nous leur payons. Cela motive les entreprises à inciter leurs collaborateurs à prendre soin de leur matériel.”

Pour le dernier exercice fiscal, Dustin a ainsi traité sur l’ensemble du groupe quelque 400.000 appareils. Et sur l’actuel exercice fiscal débutant en septembre, quelque 150.000 appareils ont été reconditionnés.

Equipements amortis

Mais pourquoi une entreprise se séparerait-elle de ses équipements après quelques années si ceux-ci sont encore parfaitement utilisables? “Il s’agit souvent d’une question d’homogénéité du parc. Tant au niveau des postes de travail que des serveurs ou des équipements réseau, on constate que lorsqu’une entreprise s’agrandit ou renouvelle ses infrastructures, de nouvelles exigences se posent en termes de sécurité ou de gestion. Dès lors, il est souvent plus facile d’opter pour une gamme de produits entièrement nouvelle. En outre, ces équipements sont financièrement amortis, même s’ils restent parfaitement utilisables.

“Dans les administrations publiques, on travaille souvent avec des budgets qu’il faut épuiser et qui prévoient par exemple qu’un tiers des postes de travail doivent être remplacés chaque année. Pour ces administrations, le fait que de tels équipements peuvent fonctionner plus longtemps n’est pas pertinent. Mais personne n’apprécie de jeter ce matériel alors qu’il peut avoir une seconde vie, note encore Bul. Ce faisant, nous pouvons désormais remettre en service ces équipements dans des écoles ou des PME.”