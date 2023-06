Une méga-subvention pour l’usine de puces française STMicroelectronics et GlobalFoundries

Les autorités françaises vont largement subsidier une nouvelle usine de puces informatiques située à Crolles, à proximité de Grenoble dans le sud-est du pays. Selon le ministre français de l’économie, Bruno Le Maire, la nouvelle usine sera en effet subventionnée à hauteur de 2,9 milliards d’euros.

L’ensemble du projet reviendra à quasiment 7,5 milliards d’euros, ce qui en fera l’un des plus importants projets industriels de ces dernières décennies chez nos voisins du sud, exception faite des projets dans le secteur nucléaire, selon Le Maire. L’usine de puces est une initiative de STMicroelectronics et de GlobalFoundries.

La méga-subvention, quasiment la plus élevée en cinq ans pour une firme française, sera financée via le plan ‘France 2030’ qui prévoit en tout quasiment 5,5 milliards d’euros pour le secteur des semi-conducteurs. Avec le ‘Chips Act’, l’Europe veut de son côté ramener cette industrie sur son sol après les fortes carences de puces qu’on a connues durant et après la pandémie du coronavirus. L’Europe veut ainsi aussi réduire sa dépendance de l’Extrême-Orient. Mais la construction de ce genre d’usine nécessite beaucoup de temps et énormément d’argent.

Industrie automobile et IoT

L’usine de puces de Crolles fera croître la capacité de production européenne de quelque 6 pour cent, toujours selon le ministre français de l’économie. Concrètement, cela représentera pour la France 620.000 ‘wafers’ par an d’ici 2028. Les semi-conducteurs produits à Crolles seront avant tout destinés à l’industrie automobile, mais aussi à l’Internet of Things (internet des choses) ou aux machines industrielles. L’usine occupera 1.000 personnes environ.