Samsung va investir 214 milliards d’euros dans un hub de puces coréen

Au cours des vingt prochaines années, Samsung entend injecter 300 billions de wons, soit quelque 214 milliards d’euros, dans la production de puces. Cette décision s’inscrit dans un projet plus large de faire de la Corée du Sud un concentrateur (hub) de semi-conducteurs.

Ce gigantesque investissement concernera principalement la construction de cinq usines à puces sur le territoire sud-coréen. Cela est dû au fait que les autorités locales ont l’ambition de développer nettement l’industrie des puces. En tout, elles veulent investir 550 billions de wons dans des firmes privées, dans lesquelles Samsung détient déjà une forte participation.

Samsung est dès aujourd’hui le principal fabricant de puces-mémoire, de smartphones et de TV au monde. Mais la firme n’est pas le seul grand fondeur de puces du pays, puisqu’on y trouve aussi SK Hynix.

Tout le monde veut augmenter la production de puces

La décision sud-coréenne d’une hausse de la production de puces n’est pas surprenante. L’Europe a elle aussi cette ambition, alors que les Etats-Unis veulent investir davantage dans les semi-conducteurs après la récente crise dans le domaine.

Mais en Asie, la situation est encore plus complexe. Actuellement, Taiwan fournit quasiment l’ensemble des puces dans le monde. Or il s’agit d’une région qui est d’une part sensible aux tremblements de terre et qui n’est d’autre part pas considérée par la Chine comme un pays indépendant, mais comme une province dissidente. Parallèlement, les tensions géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis font en sorte que certaines technologies des puces ne peuvent plus être exportées des Etats-Unis vers la Chine. Autant de facteurs qui jouent un rôle dans le choix de la Corée du Sud de produire davantage de puces sur son territoire. Un choix qu’elle veut du reste promouvoir dans les années à venir au moyen d’avantages fiscaux et de soutien infrastructurel notamment.