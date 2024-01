Plextor cesse d’exister

Au bout de trente années, Kioxia renonce à la marque Plextor, qui fut longtemps très populaire pour le stockage sur PC.

Depuis 2020, Plextor fait partie de la firme chinoise Kioxia. Ces dernières années, celle-ci a orienté Plextor vers la production de SSD. Son marché-cible s’est déplacé aussi de l’électronique grand public vers les marchés industriels et les centres de données. C’en est à présent terminé. L’appellation Plextor semble être remplacée par la marque Solid State Storage Technology (SSSTC). Cette dernière ciblera la production de produits de stockage pour les grandes entreprises, les centres de données et les applications industrielles.

Le site web GoPlextor.com n’est entre-temps plus accessible. Plextor.com renvoie en outre à SSSTC.com. Sur ce site web, on ne trouve plus que des solutions de stockage professionnelles. Les SSD destinés au grand-public ne sont plus disponibles.



En collaboration avec Dutch IT Channel.