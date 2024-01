Nvidia prépare à nouveau une puce d’IA pour la Chine

Le fondeur de puces Nvidia envisagerait de commencer à produire une nouvelle puce d’IA au deuxième trimestre 2024, qui devra spécifiquement respecter les règles appliquées aux exportations vers la Chine.

Voilà ce qu’annonce l’agence Reuters sur la base de diverses sources. La puce appelée H20 devrait être la plus puissante des trois puces que Nvidia fabrique spécifiquement pour la Chine. Les Etats-Unis, où se situe Nvidia, interdisent depuis un certain temps l’exportation de puces d’IA sophistiquées vers la Chine. Le gouvernement américain affirme qu’il ne souhaite pas que cette technologie aboutisse entre les mains des Chinois, car ils pourraient l’utiliser à des fins militaires.

Pour répondre à ces limitations, Nvidia avait sorti fin 2022 déjà une puce d’IA plus lente qui pouvait être exportée vers la Chine conformément aux règles de l’époque. Entre-temps, son exportation vers ce pays n’est plus autorisée. La nouvelle H20 serait l’une des trois puces qui sortiront cette année dans la perspective des restrictions à l’exportation, et qui seront donc encore un peu plus lentes. Les L20 et L2 sont également planifiées.

Les puces modifiées devraient aider Nvidia à maintenir une présence en Chine. Nvidia est l’un des fabricants les plus populaires de puces IA sophistiquées. En 2022, la firme avait fabriqué une version plus lente de son processeur A100, l’A800, pour contourner les restrictions d’exportation vers la Chine. L’année dernière, cette puce fut également interdite par le gouvernement américain. En Chine même, de nombreuses entreprises chercheraient aussi des alternatives nationales aux puces d’IA américaines perfectionnées.