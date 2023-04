Net recul des ventes chez le plus grand fondeur de puces au monde

Le principal fabricant de puces au monde, TSMC, a enregistré une forte diminution de ses ventes le mois dernier. Pour le deuxième trimestre successif, le plus important fournisseur de puces d’Apple n’a par conséquent pas réussi à répondre aux attentes des analystes. Les connaisseurs voient dans ce recul un signe de faiblesse persistante de la demande mondiale de produits électroniques.

Le mois passé, le groupe taïwanais TSMC a enregistré un recul de plus de 15 pour cent de ses rentrées par rapport à mars de 2022. Et en comparaison avec le mois de février de cette année, il s’agit d’une réduction de quasiment 11 pour cent. Si on considère l’ensemble du premier trimestre, les ventes ont néanmoins progressé d’un peu moins de 4 pour cent à 16,7 milliards de dollars (après conversion), mais les analystes s’attendaient à mieux.

L’industrie des puces pâtit de l’incertitude liée au besoin de produits électroniques, maintenant que les prévisions économiques se détériorent et que beaucoup de consommateurs doivent faire face à une hausse des coûts. De plus, la lutte commerciale opposant les Etats-Unis et la Chine joue de mauvais tours au secteur. L’année dernière, les Etats-Unis ont imposé des restrictions encore plus fortes à l’exportation de semi-conducteurs technologiquement perfectionnés vers la Chine. Entre-temps, TSMC est occupée à s’étendre en dehors de son territoire d’origine, Taiwan, afin de satisfaire les clients qui veulent acheter des puces, alors qu’ils sont toujours davantage disséminés dans le monde.

Plans d’investissement revus à la baisse

On ignore encore l’impact précis des nouveaux chiffres de vente sur le bénéfice de l’entreprise. TSMC, qui est par ailleurs une très bonne cliente du fabricant néerlandais de machines à puces ASML, ne l’annoncera en effet que plus tard. Au cours du trimestre précédent, elle avait encore réalisé un bénéfice record malgré déjà des ventes décevantes. Cela alla de pair avec les avantages d’échelle de l’entreprise et avec son avance technologique sur beaucoup de concurrentes.

TSMC avait précédemment déjà revu à la baisse ses plans d’investissement pour cette année à un montant oscillant entre 32 et 36 milliards de dollars, contre plus de 36 milliards de dollars l’année dernière encore. En janvier, la direction de TSMC avait déclaré s’attendre à ce que le chiffre d’affaires de l’entreprise régresse au cours du premier semestre de l’année, mais qu’il devrait ensuite repartir à la hausse.