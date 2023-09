Microsoft lance de nouveaux ordinateurs portables Surface, mais pour qui?

Avec deux nouveaux appareils (et un troisième en cours), Microsoft tente de raviver l’enthousiasme pour ses ordinateurs portables et ses tablettes hybrides Surface. Mais le consommateur n’est plus convaincu depuis un certain temps déjà, alors que récemment encore, pas mal rumeurs ont vu le jour dans les coulisses de la présentation branchée des produits.

Avec deux nouveaux ordinateurs portables Surface, ainsi qu’une nouvelle tablette Surface, Microsoft a dévoilé son nouveau matériel au monde hier (en début de soirée, heure belge). Le Surface Laptop Go 3 entend redevenir le modèle d’entrée de gamme de rêve avec un prix de quelque 800 euros, une batterie d’une autonomie de 15 heures et des performances de 88 pour cent supérieures à celles du modèle précédent, entre autres grâce au processeur de douzième génération Alder Lake d’Intel. Cela signifie qu’on a déjà ainsi eu droit à toutes les innovations, puisque l’écran tactile de 12,4 pouces et la caméra frontale d’une résolution de 720p ont été conservés, et qu’il n’y a pas de nouvelles options en termes de couleurs.

Le Surface Laptop 3. (Photo: Microsoft)

Pour le travail plus lourd

Pour les utilisateurs professionnels, il existe le Surface Laptop Studio 2. La nouvelle version conserve certes le prix élevé de son prédécesseur (environ 2.500 euros), mais propose en contrepartie un matériel interne plus puissant. Avec en tête la nouvelle Neural Processing Unit d’Intel, destinée à s’attaquer aux tâches d’apprentissage machine. Tant qu’à évoquer cela, Microsoft a également présenté une extension de son Windows Copilot, l’assistant d’IA qui assistera désormais les utilisateurs dans toutes leurs tâches de productivité. Une sorte de Clippy bodybuildé pour les amateurs. Initialement, Copilot était destiné aux clients ‘Enterprise’ de Microsoft, mais lors de l’événement, il est devenu clair qu’un public (professionnel) plus large aura désormais également accès à l’assistant d’IA.

Le Surface Laptop Studio 2. (Photo: Microsoft)

Venons-en à présent à la Surface 4. La nouvelle tablette a été présentée de manière un peu mineure: elle ne faisait pas partie de la présentation, mais un communiqué de presse a été diffusé à son sujet. Cela pourrait vouloir dire deux choses. Tout d’abord, il semble que Microsoft cible résolument un public Entreprise avec cet appareil. Et deuxièmement, bien sûr, il y a le déclin continu des ventes de tablettes, qui se poursuit depuis l’explosion d’il y a dix ans. La ‘Surface Go 4 for Business’ intègre une puce Intel N200, 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de mémoire de stockage. Pas vraiment spectaculaire.

Par définition, le lancement des nouveaux appareils a été éclipsé par l’un ou l’autre élément. Primo, la présentation a eu lieu peu de temps après le départ de Panos Panay, chief product officer chez Microsoft, qui supervisait entre autres les divisions Windows et Surface. Des mauvaises langues bien informées affirment qu’il a désormais franchi le pas vers le sempiternel concurrent Amazon. Et puis, il y a encore le fait que Microsoft a depuis longtemps cessé de faire des vagues avec ses produits Surface, qui étaient autrefois présentés en grande pompe.

La tablette Surface 4. (Photo: Microsoft)

Baisse des ventes

Depuis plus d’une décennie déjà, Microsoft n’est plus exclusivement un éditeur de logiciels. Même si l’entreprise n’a jamais vraiment atteint des sommets sur le plan matériel: les tablettes et les ordinateurs portables Surface ne sont en effet jamais devenus autre chose qu’un produit de niche, et la console de jeu Xbox est restée l’éternelle deuxième ou troisième dans chaque cycle hardware pendant plus de vingt ans, derrière Sony PlayStation et parfois même Nintendo.

Cette position déjà timide sur le marché est encore exacerbée par une baisse significative des ventes au cours du dernier exercice fiscal de Microsoft. En 2022, le département Devices a connu une baisse de son chiffre d’affaires de pas moins de 39 pour cent. Cette division couvre aussi le matériel Xbox, qui n’a, lui, chuté ‘que’ de 13 pour cent. Les lunettes HoloLens font également partie de la division Devices, mais leurs ventes sont trop faibles pour avoir un impact majeur sur l’ensemble. Il va de soi que tous les appareils informatiques connaissent actuellement des difficultés de vente, mais le recul du département Devices de Microsoft est bien plus important que les chiffres de Gartner relatifs à la totalité du marché, puisque ce dernier n’a régressé que de 12 pour cent en 2022. La directrice financière de Microsoft, Amy Hood, avait également évoqué une ‘baisse continue’ pour les produits Surface lors de sa présentation des chiffres annuels en janvier dernier.