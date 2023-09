Les Etats-Unis enquêtent sur la puce d’un nouveau smartphone d’Huawei

Le gouvernement américain a lancé une enquête officielle sur la puce chinoise du nouveau Huawei Mate 60 Pro (+). De récentes restrictions visaient à empêcher la Chine de développer des puces à haute valeur technologique, mais les mesures prises semblent donc ne pas s’avérer suffisamment efficaces.

Le lancement récent du Huawei Mate Pro et de sa version pro (+) a fait sensation à Washington au cours des deux dernières semaines. C’est surtout le nouveau processeur de 7 nanomètres équipant le smartphone qui a initié le débat. Le gouvernement américain impose des sanctions et des restrictions à la Chine et aux développeurs chinois depuis deux ans, précisément pour empêcher ce pays de développer des puces sophistiquées pouvant également être utilisées à des fins militaires. Mais c’est précisément lors de la visite de la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, qu’Huawei a lancé son dernier modèle intégrant la ‘super-puce’. Cela soulève de nombreuses questions chez les Américains sur l’efficacité de leur stratégie contre le développement de la technologie chinoise.

Le nouveau smartphone Huawei Mate 60 Pro équipé du processeur de 7 nanomètres. © Huawei

Liste noire

Le ministère américain du commerce a annoncé qu’il s’efforçait de collecter davantage d’informations sur le processeur de 7 nanomètres. La puce a été développée par SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) qui, comme Huawei, figure sur une ‘liste noire’ aux Etats-Unis. En aucun cas, les entreprises figurant sur cette liste noire n’ont accès à la technologie américaine.

Triomphe

Le fait qu’Huawei ait pu lancer son dernier smartphone lors de la visite de la secrétaire américaine au commerce a provoqué une vague de sentiment nationaliste sur les réseaux sociaux chinois. Peu de temps après le lancement du Mate 60 pro, le plus puissant modèle + est sorti, lequel met la barre encore un peu plus haut. De nombreux Chinois considèrent ces nouveaux appareils comme une victoire sur les sanctions américaines imposées à leur pays.