Le CEO d’Intel: ‘Chaque produit que nous sortirons, intégrera de l’IA’

Plus tard cette année, la première puce grand public d’Intel sera lancée et intégrera un processeur neuronal d’apprentissage machine. Selon Pat Gelsinger, le PDG d’Intel, ce n’est là qu’un début.

Pat Gelsinger a été clair lors d’une conversation avec des investisseurs consacrée aux résultats trimestriels: ‘L’IA sera incorporée à chaque produit que nous lancerons désormais.’ Et assez étonnamment, selon Gelsinger, l’IA et le cloud ne devraient pas nécessairement aller de pair. Et d’en revenir ainsi à ses déclarations précédentes.

Gelsinger distingue clairement un rôle attribué à l’IA du côté ‘client’ et pas forcément dans le nuage. ‘Il y a tellement de use cases qui nous attendent. Que ce soit pour les applications grand public, pour les développeurs ou pour accroître l’efficience des entreprises: les possibilités de l’IA seront axées sur l’application finale. Cela ne sera pas possible pour tout ce qui concerne le cloud’, a ajouté Gelsinger. Il estime qu’il y aura des opportunités dans ce qu’on appelle la périphérie (‘edge’), à savoir une étape intermédiaire vers le cloud, et dans la puissance de calcul locale. Dans les puces pour du hardware local donc, ce qui permettra à Intel d’encore et toujours y conserver de l’activité – plus que dans les puces destinées à développer un nuage d’IA, où Nvidia par exemple se montre très puissante.

Ultérieurement cette année encore, Intel sortira Meteor Lake. Il s’agira là de sa première puce grand public à processeur neuronal incorporé, capable d’assumer les tâches d’apprentissage machine. Intel accuse du reste du retard sur ce plan, car son concurrent AMD avait effectué une telle annonce en janvier déjà, alors qu’Apple et Qualcomm avaient précédemment sorti des puces à IA.