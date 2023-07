La chute radicale des ventes de PC se poursuit

Au printemps de cette année, 16,6 pour cent de PC en moins ont été vendus au niveau mondial. Le cabinet d’études de marché Gartner envisage progressivement une stabilisation, mais le recul des chiffres de vente est en tout point spectaculaire depuis plus d’un an déjà.

Durant le deuxième trimestre de cette année, 59,7 millions de PC ont été écoulés dans le monde, ce qui représente une baisse de 16,6 pour cent par rapport à la période correspondante de l’année dernière. Le cabinet d’études de marché Gartner, qui suit depuis une décennie déjà chaque trimestre en sortant de nouveaux chiffres relatifs au marché du PC, enregistre depuis sept trimestres consécutifs un recul, qui a commencé à prendre des proportions radicales à deux chiffres au cours des plus récents trimestres.

Mais une stabilisation est en vue, ajoute Gartner: durant le premier trimestre de cette année, traditionnellement une période très calme pour le secteur, une culbute de 30 pour cent a cependant encore été observée. ‘Le point le plus bas a peut-être été atteint’, signale Mikako Kitagawa, analyste chez Gartner. ‘Nous nous attendons à une reprise à partir de 2024.’

Pas de changement entre fabricants

Lenovo demeure le numéro un avec une part de marché de 24 pour cent, mais a quand même enregistré une sérieuse diminution de 20,8 pour cent du nombre de PC écoulés. HP, qui occupe solidement la deuxième place sur le marché, fait mieux, puisque le fabricant américain a vu sa part de marché progresser de 19 à 22,5 pour cent, grâce à des ventes quasiment stables sur un marché en décroissance rapide. Dell, le troisième classé, a souffert comme le reste avec une baisse de 21,8 pour cent du nombre d'exemplaires vendus. Apple maintient crânement sa modeste part de marché d'un peu moins de 9 pour cent, alors que les firmes taïwanaises Acer et Asus partagent elles aussi la morosité ambiante.

Moins prononcée dans la zone EMEA

Sur le marché EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), la dégringolade des ventes de PC a été un peu moins prononcée avec un recul de 14,6 pour cent, même si le secteur a souffert ici d’une incertitude politique grandissante, d’une pression inflationniste et de taux d’intérêt en hausse, toutes des influences économiques qui ont exercé un impact sur la demande. Mais la fin du tunnel est également en vue dans cette zone du monde, où la baisse des ventes de PC a débuté un peu plus tard, selon Gartner.

‘Les prix et la disponibilité des composants pour PC se sont radicalement améliorés, ce qui fait que la rentabilité des fournisseurs s’est stabilisée et ce, malgré la pression des prix pour écouler leurs stocks’, prétend Kitagawa. ‘Plus le marché du PC se mettra à retrouver des couleurs et plus la demande de composants augmentera, plus vite on assistera à la fin des conditions de prix favorables pour la mémoire et le stockage sur SSD dont bénéficiaient les fournisseurs de PC.’