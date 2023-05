Chiffre d’affaires annuel et trimestriel en recul chez Lenovo, sauf dans les divisions non-PC

Lenovo Group a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 62 milliards de dollars (-14 pour cent) et un bénéfice net d’1,6 milliard de dollars. Selon le groupe, la rentabilité est demeurée stable avec des marge brute et d’exploitation les plus élevées en 18 ans.

Au premier trimestre de 2023, Lenovo a vu son chiffre d’affaires régresser de 24 pour cent à 12,63 milliards de dollars et ce, surtout en raison de ventes de PC décevantes. Il s’agit en fait du troisième trimestre consécutif d’écoulement de PC en recul, surtout du fait que les ventes ont plongé depuis 2022 après le coup de pouce résultant de la pandémie au corona.

Croissance des divisions non PC

Alors que le chiffre d’affaires du groupe a été impacté par le recul sur le marché des appareils (tels que les ordinateurs portables et les tablettes), ceux des divisions non PC ont atteint un point culminant au cours de l’année fiscale, alimenté par les moteurs de croissance de Lenovo que sont le Solutions and Services Group (SSG) et l’Infrastructure Solutions Group (ISG). Ces derniers ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires de respectivement 6,7 milliards de dollars (+ 22 pour cent) et 9,8 milliards de dollars (+ 37 pour cent par rapport à l’année précédente).

Après une année d’incertitudes industrielles et mondiales, Lenovo distingue ‘des signes positifs de stabilisation’. L’entreprise s’attend à ce que l’ensemble du marché des PC et des appareils intelligents reparte à la hausse durant le second semestre de 2023 et que celui des services IT continue de progresser de manière relativement forte. ‘Conjointement, ces deux éléments contribueront à une croissance modérée du marché IT global en 2023’, déclare-t-on chez Lenovo.

Solide trésorerie

La trésorerie de Lenovo demeure solide, et le cycle de conversion des liquidités s’est encore amélioré. Il en résulte que l’entreprise peut continuer d’investir dans la recherche et développement (R&D) en matière de ce qu’elle appelle la ‘Nouvelle IT’ (client, edge, cloud, réseau et intelligence). L’année dernière, Lenovo avait augmenté ses investissements en R&D à 2,2 milliards de dollars sur l’ensemble de 2022, ce qui représentait une hausse de 6 pour cent sur une base annuelle.

